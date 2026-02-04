В Австралии подросток спас семью, проплыв четыре часа в открытом море

В Западной Австралии 13‑летний Остин Аппелби спас мать и младших братьев и сестру, проплыв четыре часа в открытом море, передает издание Associated Press.
Сообщается, что семья Остина утром вышла в море на каяках и паддлбордах. До полудня все шло благополучно, но внезапно разыгрался сильный ветер, из-за чего людей стало стремительно относить от берега.
Джоанн Аппелби, мать подростка, рассказала, что отправила старшего сына за помощью, поскольку не могла оставить младших детей в открытом море. Остин начал путь на надувном каяке, надев спасательный жилет. Однако из‑за высоких волн судно быстро наполнилось водой — мальчик оставил его. Затем он снял и жилет, потому что тот мешал ему плавать.
«Волны были огромные, и на мне не было спасательного жилета. Я все время думал: “Просто продолжай плыть, просто продолжай плыть”. И вот я наконец добрался до берега и просто рухнул», — поделился подросток.
