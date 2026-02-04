Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД рассказали о новом мошенничестве с «операцией по задержанию курьера»

Мошенники стали использовать новую схему для похищения денег у россиян, предлагая принять участие якобы в задержании курьера преступников.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники стали использовать новую схему для похищения денег у россиян, предлагая принять участие якобы в задержании курьера преступников. Об этом говорится в материалах МВД РФ.

По данным правоохранителей, злоумышленники звонят человеку, представляясь сотрудником полиции, сообщают о проведении операции по задержанию мошенников, обманывающих пенсионеров, и просят посодействовать этому. Гражданину предлагают выступить в качестве «наживки» — отдать некоему курьеру мошенников деньги, которого тут же «задержат с поличным».

Передаваемые денежные средства преступники обещают сразу вернуть, однако связь с лже-полицейскими обрывается в тот момент, когда деньги оказываются у них, и человек остается без сбережений.

Ранее в МВД рассказывали о мошеннической схеме с «выигрышами в лотерею».