В МВД рассказали о новом мошенничестве с «операцией по задержанию курьера»

По данным правоохранителей, злоумышленники звонят человеку, представляясь сотрудником полиции, сообщают о проведении операции по задержанию мошенников, обманывающих пенсионеров, и просят посодействовать этому. Гражданину предлагают выступить в качестве «наживки» — отдать некоему курьеру мошенников деньги, которого тут же «задержат с поличным».