В Омской области мужчина, лишённый прав, пытался сдать экзамен с помощью смарт-часов

Теперь в отношении мужчины проводится проверка по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Источник: Om1 Омск

45-летний житель Марьяновского района пытался сдать экзамен на права с помощью гаджетов. Ранее мужчина лишился их за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во время тестирования экзаменуемый подозрительно часто двигал рукой, а при подходе полицейского убрал что-то в карман. Позже он признался, что использовал смарт-часы, к которым подключил микронаушник. Так мужчина хотел получить правильные ответы.

В ведомстве уточнили, что теперь в отношении омича проводится проверка по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».