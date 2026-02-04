«Проверяют морозами и гоняют в Зеленоградск»: в Калининграде тестируют новый электробус

На улицах Калининграда тестируют новый электробус, который привезли в конце прошлого года. Об этом журналистам рассказала глава администрации Елена Дятлова.
Он уже работает на улицах. Ездит со всеми остановками, но пока без пассажиров, в тестовом режиме. Очень хорошо, что сейчас сильные морозы, чтобы посмотреть, как справляется оборудование. Мы уже гоняли его по Приморскому полукольцу до Зеленоградска. Основная задача — посмотреть, как ведёт себя батарея.
Глава администрации также подчеркнула, что окончательные выводы о приобретениb такой техники специалисты сделают после полной проверки машины. Сколько времени на это потребуется, она не уточнила.
Для тестирования в Калининград привезли электробус «Синара-6253». Он создан из отечественных компонентов. Благодаря тяговому оборудованию высокой ёмкости транспорт способен преодолевать расстояния до 240 км без подзарядки.
Летом 2020 года в Калининграде тестировали большой электробус предприятия «Волгабас». Технику опробовали на разных маршрутах города в течение 20 дней. После опытной эксплуатации транспорт вернули владельцу. Специалисты остались довольны результатами. Однако закупать электробусы отказались.
В августе 2025 года в Калининграде тестировали электромаршрутку. Технику предоставила нижегородская «Группа ГАЗ». Власти также собирались испытать её на разных маршрутах и решить, подходит ли она для города.