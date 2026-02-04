«Проверяют морозами и гоняют в Зеленоградск»: в Калининграде тестируют новый электробус

Он уже работает на улицах. Ездит со всеми остановками, но пока без пассажиров, в тестовом режиме. Очень хорошо, что сейчас сильные морозы, чтобы посмотреть, как справляется оборудование. Мы уже гоняли его по Приморскому полукольцу до Зеленоградска. Основная задача — посмотреть, как ведёт себя батарея.