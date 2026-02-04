«Стоял неприятный запах и писк, слышались звуки возни». Около 230 летучих мышей проникли в кабинет русского языка в гимназии в Солигорске

В Солигорске около 230 летучих мышей пробрались в здание гимназии, сообщила газета «Шахцёр».
Изначально, в соцсетях распространилось видео о летучих мышах под окнами учебного заведения. Очевидцы засняли несколько десятков лежащих на снегу «кожанов» прямо под окнами солигорской гимназии № 1.
Сначала было неясно, откуда летучие мыши в таком количестве взялись у школы. Но позже выяснилось, что рукокрылые не просто обитают неподалеку, но в огромном количестве пробрались в саму школу.
В понедельник, 2 февраля, в кабинете русского языка на втором этаже гимназии обнаружили в стене под подоконником сквозную дыру, а рядом — следы жизнедеятельности животных.
— В кабинете на месте рекреации стоял неприятный запах и писк, слышались звуки возни, — рассказали в управлении по образованию Солигорского райисполкома.
Десятки летучих мышей лежали под окнами гимназии. Фото: газета «Шахцёр».
Предположительно, летучие мыши зимовали на фасаде здания гимназии. А когда морозы усилились стали стремиться к теплу, и чтобы пробраться ближе к батарее, прогрызли утеплитель под оконной рамой и так попали внутрь гимназии.
На место вызвали спасателей Солигорского ГРОЧС. Сотрудники МЧС извлекли из дыры летучих мышей — около 230 штук. Их поместили в утепленные коробки и отвезли к теплотрассе.
Ранее в Солигорске женщина нашла летучих мышей под обшивкой балкона. А еще в Жодино летучая мышь напугала посетителей поликлиники.
Кстати, ученый рассказывал, что в Минске летучие мыши часто селятся в «Минск-Мире», «Маяке Минска» и Каменной Горке.
