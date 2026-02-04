Собянин присвоил улице на западе Москвы имя Владимира Этуша

«Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. С началом Великой Отечественной войны, в 1941 году, он добровольно ушел на фронт, сражался в горах Кабардино-Балкарии участвовал в освобождении Ростова-на-Дону и городов Украинской ССР, был награжден орденом Красной Звезды. В 1943 году получил тяжелое ранение под Запорожьем. В 1944 году Владимир Этуш вернулся в столицу. После окончания высшего учебного заведения “Театральное училище имени Щукина” он был принят в Театр имени Евгения Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актеров», — уточняется в сообщении.