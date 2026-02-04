Собянин присвоил улице на западе Москвы имя Владимира Этуша

«В память об актере театра и кино, театральном педагоге, ветеране Великой Отечественной войны, народном артисте СССР Владимире Этуше (1922−2019) безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному в районе Раменки, присвоено наименование — ул. Владимира Этуша. Новая улица проходит между ул. Лобачевского и ул. Василия Ланового, вблизи д. 116 на ул. Лобачевского. Соответствующее постановление было подписано на заседании президиума правительства Москвы», — говорится в сообщении.
Ул. Владимира Этуша станет частью кинематографического квартала в Раменках, 11 улиц которого уже носят имена знаменитых отечественных режиссеров и актеров: Алексея Баталова, Василия Ланового, Сергея Бондарчука, Олега Табакова, Анатолия Папанова, Евгения Евстигнеева, Фаины Раневской, Леонида Гайдая, Олега Янковского, Иннокентия Смоктуновского и Андрея Миронова.
«Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. С началом Великой Отечественной войны, в 1941 году, он добровольно ушел на фронт, сражался в горах Кабардино-Балкарии участвовал в освобождении Ростова-на-Дону и городов Украинской ССР, был награжден орденом Красной Звезды. В 1943 году получил тяжелое ранение под Запорожьем. В 1944 году Владимир Этуш вернулся в столицу. После окончания высшего учебного заведения “Театральное училище имени Щукина” он был принят в Театр имени Евгения Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актеров», — уточняется в сообщении.
В 1945 году Владимир Этуш начал преподавать в качестве ассистента педагога по мастерству актера в Театральном училище имени Щукина, профессором которого стал в 1976 году. Более 30 лет (с 1987 года) был ректором и художественным руководителем вуза.
«Миллионы зрителей знают Владимира Этуша по его ярким ролям в кино: товарища Саахова в фильме “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”, инженера Брунса в фильме “12 стульев”, зубного врача Шпака в фильме “Иван Васильевич меняет профессию”, Карабаса-Барабаса в фильме “Приключения Буратино” и многим другим работам. Владимир Этуш был лауреатом Государственной премии Российской Федерации и полным кавалером ордена “За заслуги перед Отечеством”. Он умер 9 марта 2019 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище», — подчеркивается в сообщении.