Выдано разрешение на строительство жилого комплекса в Южнопортовом районе

«Комитет выдал разрешение на строительство 27-этажного корпуса с подземным двухуровневым паркингом. Общая площадь здания составит 39,7 тыс. кв. м. Специалисты “Контроля Москвы” будут проверять ход работ на всех этапах. Дом рассчитан на 260 квартир различных планировок. Под жилье будет отведено порядка 14,8 тыс. кв. м», — цитирует пресс-служба Слободчикова.
Так, объект возведут в Южнопортовом районе по адресу: ул. Новоостаповская, вл. 6А.
Уточняется, что квартиры в новостройке будут предлагаться в двух вариантах: с готовой чистовой отделкой и без нее. При этом все жилые помещения оснастят системой «умный дом», она позволит дистанционно управлять освещением, а также своевременно получать оповещения о возможных протечках. Помимо этого, в здании будет установлена система очистки и умягчения воды. Для квартир с отделкой и в предчистовой подготовке запроектирована повышенная шумоизоляция.
Во входной группе оборудуют место для ожидания, колясочную, лапомойкy, установят скоростные лифты со временем ожидания до 60 секунд и усилением сигнала сотовой связи.
В ведомстве напомнили, что в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделяется качеству жилых объектов. Строительство первого корпуса на ул. Новоостаповская будет проходить под контролем комитета. При этом после подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график выездных проверок. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований конструкций и материалов.