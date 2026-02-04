Выдано разрешение на строительство жилого комплекса в Южнопортовом районе

Уточняется, что квартиры в новостройке будут предлагаться в двух вариантах: с готовой чистовой отделкой и без нее. При этом все жилые помещения оснастят системой «умный дом», она позволит дистанционно управлять освещением, а также своевременно получать оповещения о возможных протечках. Помимо этого, в здании будет установлена система очистки и умягчения воды. Для квартир с отделкой и в предчистовой подготовке запроектирована повышенная шумоизоляция.