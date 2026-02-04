Прокуратура взыскала с новосибирцев 2 миллиарда рублей алиментов за год

В Новосибирской области по итогам 2025 года взыскано 2 миллиарда рублей алиментных платежей, что на 20% превышает показатели предыдущего года. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Работа велась в рамках «Комплексного плана по взысканию алиментных платежей», инициированного надзорным ведомством для привлечения к ответственности родителей, уклоняющихся от содержания детей, и взрослых детей, бросивших престарелых родителей.
«Системная работа в этом направлении будет продолжена», — добавили в пресс-службе прокуратуры региона.
В ведомстве отметили, что план действует с 2024 года. В течение 2025 года во взаимодействии со службой судебных приставов прокуратура обеспечила положенные законом выплаты более чем 500 гражданам.