Багреева: Москва возглавила более 30 национальных рейтингов в 2025 году

Также Москва была вновь признана регионом с лучшим инвестиционным климатом в стране, в седьмой раз подряд заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, стала лидером по уровню развития государственно-частного партнерства и получила наивысшие оценки инвестиционной привлекательности от ведущих рейтинговых агентств. А ОЭЗ «Технополис Москва» признан самой инвестиционно привлекательной и устойчивой особой экономической зоной России сразу в нескольких рейтингах.