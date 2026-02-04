Багреева: Москва возглавила более 30 национальных рейтингов в 2025 году

По итогам 2025 года российская столица возглавила более чем 30 российских рейтингов и исследований регионов и городов. О достижениях города рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева. По ее словам, эти оценки подтверждают высокий уровень качества жизни в столице, развития московской экономики, инвестиционной привлекательности и эффективности городского управления.
Мария Багреева напомнила, что повышение качества жизни москвичей является одним из ключевых приоритетов столичного правительства. У города получается сохранять позиции лидера страны по этому показателю, что подтверждается первыми местами Москвы в национальном рейтинге качества жизни и других рейтингах (Агентство стратегических инициатив, «РИА Рейтинг»).
«Успехи Москвы в этом направлении также отражены в рейтингах качества городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, развития дорожно-транспортной инфраструктуры “РИА Рейтинг” и индексе качества жизни Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, в которых столица тоже занимает лидерские позиции», — отметила Мария Багреева.
Кроме того, Москва является самым экономически устойчивым регионом России: об этом свидетельствуют лидирующие позиции столицы в рейтинге социально-экономического положения регионов страны («РИА Рейтинг») и лидерство по экономическому здоровью регионов («Эксперт РА»). Также Москва лидирует в рейтинге по рынку труда, который оценивает уровень занятости населения, условия труда и емкость рынка труда и так далее.
Наивысшие кредитные рейтинги столицы подтверждают финансовую устойчивость Москвы (АКРА, «Эксперт РА»), а Минфин России включил столицу в категорию регионов с высоким уровнем качества управления госфинансами.
Также Москва была вновь признана регионом с лучшим инвестиционным климатом в стране, в седьмой раз подряд заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, стала лидером по уровню развития государственно-частного партнерства и получила наивысшие оценки инвестиционной привлекательности от ведущих рейтинговых агентств. А ОЭЗ «Технополис Москва» признан самой инвестиционно привлекательной и устойчивой особой экономической зоной России сразу в нескольких рейтингах.
Также Москва заняла первое место в нескольких национальных рейтингах, которые оценивают научно-технологический потенциал и инновационную активность регионов (Минобрнауки России, «РИА Рейтинг», НИУ «ВШЭ»), и в индексе цифровизации городского хозяйства «IQ городов» (Минстрой России), где город получил максимально возможное число баллов.
Важно, что по ряду позиций, таких как, например, уровень развития городской среды, экономики и технологий, российская столица держит высокую планку не только среди городов и регионов страны, но и по сравнению с крупнейшими мегаполисами мира.
