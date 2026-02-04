Фальков рассказал о дефиците кадров в медиасфере

«Сегодня 241 университет и 35 филиалов реализуют образовательные программы по направлениям “Журналистика”, “Медиакоммуникации”, “Телевидение”, “Реклама и связи с общественностью”, “Издательское дело”. При этом, как и в ряде других отраслей экономики и социальной сферы, мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: при большом количестве обучающихся наблюдается дефицит квалифицированных кадров в отрасли», — подчеркнул министр, слова которого приводятся на официальном сайте ведомства.