Фальков рассказал о дефиците кадров в медиасфере

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. При большом количестве тех, кто идет учиться для работы в сфере медиа, наблюдается дефицит квалифицированных кадров, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«Сегодня 241 университет и 35 филиалов реализуют образовательные программы по направлениям “Журналистика”, “Медиакоммуникации”, “Телевидение”, “Реклама и связи с общественностью”, “Издательское дело”. При этом, как и в ряде других отраслей экономики и социальной сферы, мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: при большом количестве обучающихся наблюдается дефицит квалифицированных кадров в отрасли», — подчеркнул министр, слова которого приводятся на официальном сайте ведомства.
По его словам, содержание образовательных программ требует пересмотра, поскольку значительное число дисциплин в учебных планах разных направлений совпадает.
Отмечается, что министр предложил создать саморегулируемую общественную организацию ведущих вузов, которая выработает предложения по повышению качества образования и подготовки кадров для медиасферы.