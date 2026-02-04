Ростов возглавил рейтинг городов с минимальным ростом цен на вторичное жилье

По итогам 2025 года рост цен на готовые квартиры в ряде российских городов оказался ниже уровня инфляции. Минимальный прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону и Ставрополе — всего 0,9%. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Ростове-на-Дону по итогам года составила 105,1 тыс. рублей. Такие данные приводит аналитический центр Домклик, партнер Сбера, который представил исследование динамики цен на рынке вторичного жилья.
По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2025 года составила 5,59%. На основе этого показателя эксперты проанализировали, в каких городах цены на вторичное жилье росли медленнее инфляции или лишь незначительно превысили этот уровень.
Исследование показало, что в России цены на вторичное жилье в 2025 году выросли на 8,2%. При этом резко вырос спрос на готовые квартиры: объем ипотечных выдач в этом сегменте за год увеличился в 3 раза, а количество сделок — более чем в 6 раз. На этом фоне минимальный рост цен в 0,9% выделяет донскую столицу как один из самых доступных и стабильных рынков среди крупных российских городов.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
— Стабильность цен на готовое жилье в Ростове-на-Дону — это важный сигнал для покупателей. Рынок демонстрирует зрелость и сбалансированность, повышая доступность и привлекательность улучшения жилищных условий для ростовчан. Отсюда растет и спрос: по итогам прошлого года Донской регион занял 2 место в стране по объему ипотечных выдач, который превысил 90 млрд рублей, — отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.
Напомним, что с января 2026 года Семейная ипотека на вторичное жилье доступна в 17 городах Ростовской области с небольшим объемом строительства. В этот перечень вошли Азов, Белая Калитва, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Зерноград, Каменск-Шахтинский, Константиновск, Красный Сулин, Миллерово, Морозовск, Новошахтинск, Пролетарск, Сальск, Семикаракорск и Цимлянск.