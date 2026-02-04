Ростов возглавил рейтинг городов с минимальным ростом цен на вторичное жилье

Исследование показало, что в России цены на вторичное жилье в 2025 году выросли на 8,2%. При этом резко вырос спрос на готовые квартиры: объем ипотечных выдач в этом сегменте за год увеличился в 3 раза, а количество сделок — более чем в 6 раз. На этом фоне минимальный рост цен в 0,9% выделяет донскую столицу как один из самых доступных и стабильных рынков среди крупных российских городов.