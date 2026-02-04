«Прекратить практику замалчивания буллинга»: Хабиров потребовал провести ревизию в школах Башкирии

3 февраля глава Башкирии Радий Хабиров провел расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участие в нем в режиме видеоконференции приняли руководители ключевых министерств, ведомств, муниципалитетов, а также представители образования, правоохранительных и надзорных органов. Основной темой встречи стала безопасность в школах, в том числе на фоне недавнего инцидента в уфимской гимназии № 16, где девятиклассник совершил нападение на учителя и одноклассников.