«Прекратить практику замалчивания буллинга»: Хабиров потребовал провести ревизию в школах Башкирии

Хабиров призвал прекратить практику замалчивания буллинга в школах.

Источник: Комсомольская правда

3 февраля глава Башкирии Радий Хабиров провел расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участие в нем в режиме видеоконференции приняли руководители ключевых министерств, ведомств, муниципалитетов, а также представители образования, правоохранительных и надзорных органов. Основной темой встречи стала безопасность в школах, в том числе на фоне недавнего инцидента в уфимской гимназии № 16, где девятиклассник совершил нападение на учителя и одноклассников.

Хабиров заявил, что предотвратить подобные ситуации можно только при условии своевременного выявления и проработки конфликтов в школьной среде. Он подверг критике практику замалчивания фактов травли и подчеркнул, что при подтверждении случаев буллинга, которые привели к тяжелым последствиям, ответственность должны нести, в том числе, и руководители образовательных учреждений.

В ходе заседания глава республики дал ряд поручений. В их числе — провести повсеместную ревизию в школах на предмет выявления фактов травли, усилить работу школьных психологических служб, а также разработать и внедрить четкие и обязательные для исполнения алгоритмы действий для педагогов и администрации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

