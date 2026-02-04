«Прекратить практику замалчивания буллинга»: Хабиров потребовал провести ревизию в школах Башкирии

3 февраля глава Башкирии Радий Хабиров провел расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участие в нем в режиме видеоконференции приняли руководители ключевых министерств, ведомств, муниципалитетов, а также представители образования, правоохранительных и надзорных органов. Основной темой встречи стала безопасность в школах, в том числе на фоне недавнего инцидента в уфимской гимназии № 16, где девятиклассник совершил нападение на учителя и одноклассников.
Хабиров заявил, что предотвратить подобные ситуации можно только при условии своевременного выявления и проработки конфликтов в школьной среде. Он подверг критике практику замалчивания фактов травли и подчеркнул, что при подтверждении случаев буллинга, которые привели к тяжелым последствиям, ответственность должны нести, в том числе, и руководители образовательных учреждений.
В ходе заседания глава республики дал ряд поручений. В их числе — провести повсеместную ревизию в школах на предмет выявления фактов травли, усилить работу школьных психологических служб, а также разработать и внедрить четкие и обязательные для исполнения алгоритмы действий для педагогов и администрации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.