В Омском районе скончалась «легенда отрасли» культуры Нина Коваленко

В Омском районе ушла из жизни 85-летняя Нина Коваленко, 31 возглавлявшая культурно-досуговый центр в Покровском сельском поселении. Об этом сообщили 4 февраля в региональном ЦКС.
Приоритетом работы Нины Кузьминичны были воспитание и организация времяпрепровождения для детей, подростков и молодежи. За многолетний труд и высокий профессионализм Коваленко удостоили награды «Ветеран труда Омской области», специального приза управления культуры «Легенда отрасли», знака «Патриот России».
«Под ее руководством учреждение осуществляло многоаспектную деятельность», — отметили представители «Централизованной клубной системе» района.
Дату и время прощания с Ниной Коваленко объявят дополнительно. Редакция «КП-Омск» выражает соболезнования близким усопшей.