Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омском районе скончалась «легенда отрасли» культуры Нина Коваленко

Руководитель сельского клуба посвятила работе с молодежью более 30 лет жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Омском районе ушла из жизни 85-летняя Нина Коваленко, 31 возглавлявшая культурно-досуговый центр в Покровском сельском поселении. Об этом сообщили 4 февраля в региональном ЦКС.

Приоритетом работы Нины Кузьминичны были воспитание и организация времяпрепровождения для детей, подростков и молодежи. За многолетний труд и высокий профессионализм Коваленко удостоили награды «Ветеран труда Омской области», специального приза управления культуры «Легенда отрасли», знака «Патриот России».

«Под ее руководством учреждение осуществляло многоаспектную деятельность», — отметили представители «Централизованной клубной системе» района.

Дату и время прощания с Ниной Коваленко объявят дополнительно. Редакция «КП-Омск» выражает соболезнования близким усопшей.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше