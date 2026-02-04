Ричмонд
Стало известно, какую работу подбирают омичам старше 60 лет

В Омской области порядка 1,3 тысячи жителей старше 60 лет нашли работу в 2025 году при помощи Кадрового центра «Работа России».

Источник: Freepik

«Карьерные консультанты подобрали вакансии водителя, тракториста, оператора котельной, слесаря-ремонтника, диспетчера, делопроизводителя», — рассказали в омском Кадровом центре.

Специалисты службы занятости отмечают, что люди старшего поколения чаще ищут стабильные и менее сложные виды деятельности. При этом они охотно проходят переподготовку, осваивают цифровые инструменты и адаптируются к новым требованиям рынка. Такие сотрудники, по отзывам работодателей, являются надежными, ответственными и лояльными.

В омском кадровом центре напомнили, что соискатели в возрасте 60 лет и старше могут пройти бесплатное профессиональное обучение по региональной программе, а также в рамках нацпроекта «Кадры». Заявление на предоставление мер поддержки можно подать в Кадровом центре либо через личный кабинет на портале «Работа России».