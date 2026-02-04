Стало известно, какую работу подбирают омичам старше 60 лет

В омском кадровом центре напомнили, что соискатели в возрасте 60 лет и старше могут пройти бесплатное профессиональное обучение по региональной программе, а также в рамках нацпроекта «Кадры». Заявление на предоставление мер поддержки можно подать в Кадровом центре либо через личный кабинет на портале «Работа России».