В Забайкалье с рабочим визитом приехала делегация Генконсульства КНР

Между Забайкальем и КНР уже ведется безвизовый режим.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье с рабочим визитом приехала делегация Генерального консульства Китайской Народной Республики из Иркутска. Как рассказал в своем телеграм-канале глава региона Александр Осипов, он лично поприветствовал нового консула — Лю Юй.

— Мы обсудили совместное развитие экономики, культуры, образования и туризма, — уточнил губернатор Забайкалья.

В 2026 году регион станет площадкой для празднования двух юбилеев: 30-летия партнёрства и 25-летия Договора о добрососедстве между Россией и Китайской Народной Республикой.

— Сейчас между нами уже ведётся безвизовый режим, создаются энергетические коридоры и развивается сотрудничество в разных секторах, — отметила генконсул Лю Юй.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье разрабатывают стратегию для беспилотников.