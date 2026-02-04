В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих списать долги через МФЦ

Аферисты запустили новую схему, выдавая её за государственную программу по списанию долгов через МФЦ. Об этом сообщило управление в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным ведомства, гражданам рассылают сообщения с предложением «избавиться от долгов в рамках госпрограммы». Ссылка в письме ведёт на фишинговый сайт, где жертве предлагают пройти «тест», чтобы «оценить шансы на списание задолженности».
Чтобы получить результаты, пользователю требуется ввести код из SMS, который на самом деле используется для похищения данных или доступа к аккаунтам.
В МВД подчеркнули, что никаких государственных программ по автоматическому списанию долгов не существует. Единственный законный способ освободиться от задолженности — процедура банкротства физического лица, согласно Федеральному закону № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
