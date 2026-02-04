Flowwow: Цветы и конфеты ко Дню святого Валентина подорожали на 3,6 процента

Авторы исследования также отметили, что рост цен на подарки ко Дню святого Валентина замедлился. В 2024 году увеличение составляло около 10−15 процентов. При этом с 2020 года цветы подорожали на 45 процентов, набор с конфетами — на 44 процента, букет с клубникой — на 37 процентов, а букет с игрушкой — на 48 процентов, передает ТАСС.