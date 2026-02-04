Flowwow: Цветы и конфеты ко Дню святого Валентина подорожали на 3,6 процента

В России подорожали подарки ко Дню святого Валентина, включая цветы и сладости. Об этом стало известно из исследования Flowwow.
Средний чек на цветы и конфеты от кондитера к 14 февраля вырос на 3,6 процента и достиг 5472 рублей. Уточняется, что сильнее всего увеличились цены на отдельные категории подарков.
По данным исследования, цветы с клубникой подорожали на 6,6 процента — до 6467 рублей. Самым дорогим вариантом стали цветы с игрушкой: такой подарок обойдется примерно в 6528 рублей, что на семь процентов больше, чем годом ранее. Букет без дополнительных вложений в 2026 году стоит около 3894 рублей.
Авторы исследования также отметили, что рост цен на подарки ко Дню святого Валентина замедлился. В 2024 году увеличение составляло около 10−15 процентов. При этом с 2020 года цветы подорожали на 45 процентов, набор с конфетами — на 44 процента, букет с клубникой — на 37 процентов, а букет с игрушкой — на 48 процентов, передает ТАСС.
Чтобы организовать романтичное свидание дома ко Дню святого Валентина, 14 февраля, эксперты советуют планировать покупки заранее, выбирая выгодные предложения и экономичные продукты. Об этом рассказала эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.