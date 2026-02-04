«Семьи нет уже давно»: Бероев и Алферова развелись

Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова официально развелись. Артист рассказал, что расстался с супругой еще в 2022 году.
— Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого-самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье, — отметил Бероев.
Поклонники считают, что именно актер стал инициатором расставания.
— Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу… У женщин хорошо развита интуиция. Если нам что-то кажется, то нам не кажется. Это я знаю точно, — сказала Алферова журналистам программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
До этого Ксения Алферова вспомнила, как Егор Бероев не отпустил ее с подругой в путешествие по Италии. Она рассказала, что позже они отправились в поездку на машине с ним и дочкой и эта идея была ничем не хуже.
