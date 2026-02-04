В Минобороны России рассказали, что получат бойцы в зоне СВО в 2026 году

В 2026 году российские войска получат более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения. Об этом сообщили в ходе совещания Минобороны с участием главы ведомства Андрея Белоусова.
«В этом году в войска планируется поставить более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения», — отмечается в сообщении МО РФ.
Ранее сообщалось, что российские военные получили новые переносные зенитные ракетные комплексы «Гермес» для борьбы с низколетящими беспилотниками и вертолетами.
В конце января стало известно, что завершилась сборка и тестирование первой партии тяжелых беспилотников «Кощей». Она уже готова к передаче в войска. В условиях меняющейся ситуации на линии соприкосновения инженерно-техническому составу (ТЭЧ) поступило срочное задание на разработку грузовых беспилотников, способных оперативно снабжать передовые части, уточнило министерство.