Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В летний период хабаровчанам вновь откроются прямые рейсы в китайский Далянь

Авиакомпания «Якутия» откроет летние рейсы из Хабаровска в китайский Далянь.

Источник: Комсомольская правда

С 24 июня по 30 сентября аэропорт Хабаровска возобновит полеты в китайский город Далянь. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Якутия» на самолетах Sukhoi Superjet 100. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Авиасообщение откроется впервые с 2012 года. Самолеты будут летать еженедельно по средам. Вылет из Хабаровска запланирован на 19:30, обратно самолет будет прибывать в 2:00 четверга.

Перевозки носят чартерный характер и будут осуществляться в рамках турпакетов от хабаровских операторов, продолжительностью 7 или 14 дней.

Далянь — крупный портовый город на побережье Желтого моря, популярный у туристов благодаря мягкому климату, пляжам, историческим памятникам и современной инфраструктуре. Открытие рейсов позволит жителям Дальнего Востока посетить этот курорт напрямую, без пересадок.