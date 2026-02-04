В летний период хабаровчанам вновь откроются прямые рейсы в китайский Далянь

С 24 июня по 30 сентября аэропорт Хабаровска возобновит полеты в китайский город Далянь. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Якутия» на самолетах Sukhoi Superjet 100. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Авиасообщение откроется впервые с 2012 года. Самолеты будут летать еженедельно по средам. Вылет из Хабаровска запланирован на 19:30, обратно самолет будет прибывать в 2:00 четверга.
Перевозки носят чартерный характер и будут осуществляться в рамках турпакетов от хабаровских операторов, продолжительностью 7 или 14 дней.
Далянь — крупный портовый город на побережье Желтого моря, популярный у туристов благодаря мягкому климату, пляжам, историческим памятникам и современной инфраструктуре. Открытие рейсов позволит жителям Дальнего Востока посетить этот курорт напрямую, без пересадок.