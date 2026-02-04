Появились новые детали в деле о нападении на Трампа: Преступнику хотят назначить страшный приговор

Федеральные прокуроры в США собираются потребовать приговорить Райана Рута, осужденного за попытку покушения на главу Белого дома Дональда Трампа на поле для гольфа во Флориде, к пожизненному заключению. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на судебные документы.
Известно, что инцидент произошел еще осенью 2024 года. Слушание по этому делу запланировано на 4 февраля 2026 года.
Злоумышленник должен предстать перед судом в Форт-Пирсе. Как отмечает агентство, мужчину признали виновным по всем пунктам обвинения, включая попытку убийства кандидата в президенты и несколько обвинений, связанных с огнестрельным оружием. Рут после совершения преступления попытался покончить с собой, но полицейские предотвратили это.
Изначально оглашение приговора Руту планировалось на декабрь. Однако дату перенесли, поскольку тот на стадии вынесения приговора решил привлечь адвоката. Хотя до этого он все время защищал себя самостоятельно.
В судебных материалах говорится, что Рут по-прежнему не признал своей вины. По мнению обвинения, в соответствии с федеральными принципами по назначению наказаний он должен провести остаток жизни в тюрьме.
KP.RU прежде писал, что Рут целенаправленно пытался убить Трампа, когда тот играл на поле для гольфа во Флориде. По версии следствия, преступник разбил целый лагерь возле игровой зоны. После этого он 12 часов сидел в засаде, чтобы совершить нападение.