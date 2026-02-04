Появились новые детали в деле о нападении на Трампа: Преступнику хотят назначить страшный приговор

Злоумышленник должен предстать перед судом в Форт-Пирсе. Как отмечает агентство, мужчину признали виновным по всем пунктам обвинения, включая попытку убийства кандидата в президенты и несколько обвинений, связанных с огнестрельным оружием. Рут после совершения преступления попытался покончить с собой, но полицейские предотвратили это.