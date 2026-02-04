Куда исчезают населённые пункты в Беларуси? Эксперты назвали основные причины

На Витебщине исчезли деревни Важаны, Давыдово и Заломы, на Минщине — Малая Дещенка. Ещё пять посёлков — Алексеевка, Безбожник, Заручье, Калинино и Мигай — больше не числятся в Гомельской области. Эксперты прокомментировали, почему так происходит.
В Государственном комитете по имуществу (Госкомимуществе) подчеркнули: говорить о том, что Беларусь «теряет деревни», некорректно. Основная причина изменений — трансформация системы расселения.
«Как и во многих европейских странах, в Беларуси идёт миграция из деревни в город», — заявила в эфире телеканала ОНТ начальник управления картографии предприятия «Белгеодезия» Наталья Бабура. По её словам, речь идёт о долгосрочном процессе, при котором сельчане переезжают в города, а малонаселённые пункты постепенно утрачивают административный статус.
Когда населённый пункт можно упразднить?
Юридически ликвидация возможна только при строгих условиях. В населённом пункте не должно быть ни одного зарегистрированного строения, ни одного земельного участка, ни одного прописанного человека.
«Если хотя бы один участок зарегистрирован или один человек прописан, упразднить населённый пункт невозможно. Даже если это участок без строений, но оформленный для личного подсобного хозяйства», — объяснила Бабура. Именно поэтому исчезновение с карты не всегда означает физическое исчезновение.
Что насчёт полной ликвидации?
Тем не менее, полная ликвидация всё ещё происходит. Например, в Чечерском районе Гомельской области посёлки Алексеевка, Безбожник, Заручье и Калинино исчезли не только юридически, но и фактически.
«На месте этих посёлков сейчас территория, заросшая древесно-кустарниковой растительностью. Ни одного строения там нет,» — рассказал начальник отдела благоустройства Чечерского райисполкома Евгений Губаревич.
Укрупнение и агломерации.
Часть изменений связана не с исчезновением поселений, а с административным укрупнением. Населённые пункты могут входить в состав городов или объединяться между собой. Чаще всего это происходит с посёлками городского типа, уточнили специалисты.
На 1 января 2026 года в Беларуси насчитывается 23172 населённых пункта:
115 городов, 85 посёлков городского типа, 22972 деревни.
Несмотря на сокращение перечня, в 2025 году появилось и новое географическая единица — в Глубокском районе Витебской области официально зарегистрировали хутор Изумрудный.