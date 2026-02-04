Куда исчезают населённые пункты в Беларуси? Эксперты назвали основные причины

«Если хотя бы один участок зарегистрирован или один человек прописан, упразднить населённый пункт невозможно. Даже если это участок без строений, но оформленный для личного подсобного хозяйства», — объяснила Бабура. Именно поэтому исчезновение с карты не всегда означает физическое исчезновение.