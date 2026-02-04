Новосибирцы нашли слизь и плесень в соке из супермаркета

В Новосибирске в телеграм-канале одного из микрорайонов появился тревожный пост: местный житель поделился видео с ужасной находкой — в одной из двух купленных в супермаркете упаковок сока обнаружилась плесень и слизь.
«Одна [упаковка] оказалась нормальной, вторая — с плесенью и слизью. Новая фобия, теперь буду разрезать тетрапаки», — цитирует слова мужчины тг-канал «У нас на Шлюзе».
Мужчина уточнил, что упаковка с плесенью была негерметично упакована, из-за чего в ней и образовалась плесень. Житель Шлюза призвал новосибирцев быть аккуратными при употреблении соков из тетрапаков.