Власти Минска сказали, как изменится один из самых посещаемых парков отдыха

В Минске изменится один из самых популярных парков отдыха.

В Минске готовят реконструкцию одного из самых посещаемых парков отдыха — парка имени Челюскинцев, пишет агентство «Минск-Новости».

В последний раз парк Челюскинцев в Первомайском районе Минска обновлялся более десяти лет назад, в период с 2003-го по 2010-й. Сейчас готовится новый этап благоустройства, который, в первую очередь, затронет центральную аллею и прилегающие к ней территорий. На эти цели власти планируют потратить более 10 миллионов белорусских рублей.

Например, вместо разноплановых точек вдоль основных аллей появятся 10 нестационарных кафе и 32 торговых павильона. Для этих проектов разработали типовые конструкции с фасадами «под дерево» и крышей из мягкой черепицы.

Еще для парка закупят новые аттракционы: «Колесо обозрения», «Ладью» и «Катальную горку», полностью модернизируют детскую игровую зону.

Также на территории парка хотят заменить освещение, установить современные скамейки и малые архитектурные формы, обновить контейнерные площадки и создать безбарьерную среду. Должен обновиться и дизайн кассовых павильонов.

Проект реконструкции парка вынесен на общественное обсуждение, которое продлится по 19 февраля.