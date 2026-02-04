Власти Минска сказали, как изменится один из самых посещаемых парков отдыха

В последний раз парк Челюскинцев в Первомайском районе Минска обновлялся более десяти лет назад, в период с 2003-го по 2010-й. Сейчас готовится новый этап благоустройства, который, в первую очередь, затронет центральную аллею и прилегающие к ней территорий. На эти цели власти планируют потратить более 10 миллионов белорусских рублей.