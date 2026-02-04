Каким будет курс доллара в феврале, рассказал эксперт

В январе курс тенге укрепился на 0,9% — до 501,2 тенге за доллар, а общий объем торгов валютой на Казахстанской фондовой бирже составил $5,8 млрд за месяц. Среднедневной объем снизился с $359 до $305 млн. Нацбанк не проводил валютные интервенции в январе. Он также не покупал валюту для Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Что касается квазигоссектора, то в рамках обязательной продажи части своей валютной выручки компании реализовали на рынке около $206 млн.