Каким будет курс доллара в феврале, рассказал эксперт

По его словам, условия на валютном рынке в феврале останутся почти такими же, как и были в январе: Нацбанк и квазигоссектор продадут около миллиарда долларов на валютном рынке, базовая ставка останется 18%, а покупка долларов для ЕНПФ не ожидается.
«Мои ожидания: валюта от иностранных игроков будет поступать в меньшем объеме на казахстанский валютный рынок, но это должно компенсироваться налоговой неделей. Я жду, что тенге будет в течение месяца относительно стабилен, возможно, к концу месяца немножко ослабнет на 1−2%, но в целом ничего страшного не должно пока произойти», — констатировал финансовый эксперт.
При этом он добавил, что ожидания его могут поменяться, если Нацбанк отменит обязательную продажу 50% валютной выручки компаний квазигосударственного сектора.
В январе курс тенге укрепился на 0,9% — до 501,2 тенге за доллар, а общий объем торгов валютой на Казахстанской фондовой бирже составил $5,8 млрд за месяц. Среднедневной объем снизился с $359 до $305 млн. Нацбанк не проводил валютные интервенции в январе. Он также не покупал валюту для Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Что касается квазигоссектора, то в рамках обязательной продажи части своей валютной выручки компании реализовали на рынке около $206 млн.
Аналитики Freedom Broker предполагали, что курс доллара может опуститься в начале февраля ниже 500 тенге за доллар на фоне очередных налоговых выплат в Казахстане.
«Доллар начинает коррекционную волну, зеркальную волне роста, наблюдавшейся в конце декабря и начале января. Это укладывается в наш сценарий волнообразного движения USD/KZT, в рамках которого доллар локально может опуститься к отметке 502,6 тенге. В начале февраля USD/KZT способен пробить уровень 500 тенге вниз на фоне налогового периода», — говорили они.
Вместе с тем эксперты центра исследований прикладной экономики (AERC) представили обновленный макроэкономический прогноз на 2026 год. Аналитики ожидают, что среднегодовой курс доллара составит 546 тенге.
При этом в Halyk Finance считают, что курс тенге к концу 2026 года может сложиться в диапазоне 580−590 тенге за доллар на фоне внешних рисков, снижения цен на нефть и сокращения валютных поступлений.