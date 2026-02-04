Жительницу Новосибирской области осудили за ложный донос о краже денег

Как установил суд, женщина после совместного распития алкоголя со знакомой обратилась в полицию с заявлением о якобы совершённой краже 5 тысяч рублей. При этом она была заранее предупреждена об уголовной ответственности за ложный донос. В ходе разбирательства выяснилось, что никакого хищения не происходило.