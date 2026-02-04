Ричмонд
Жительницу Новосибирской области осудили за ложный донос о краже денег

Следствие и суд пришли к выводу, что заявление было подано умышленно — с целью получить деньги со знакомой и компенсировать расходы на спиртное.

Источник: Freepik

В Новосибирской области суд вынес приговор 44-летней жительнице Доволенского района за заведомо ложный донос. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Как установил суд, женщина после совместного распития алкоголя со знакомой обратилась в полицию с заявлением о якобы совершённой краже 5 тысяч рублей. При этом она была заранее предупреждена об уголовной ответственности за ложный донос. В ходе разбирательства выяснилось, что никакого хищения не происходило.

Следствие и суд пришли к выводу, что заявление было подано умышленно — с целью получить деньги со знакомой и компенсировать расходы на спиртное.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 306 УК РФ и назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ.