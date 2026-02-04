В школах Башкирии в феврале будут звучать патриотические песни

В феврале в рамках всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков» стандартные звонки в школах заменят музыкальные композиции, посвященные Дню защитника Отечества. Музыка напомнит ребятам о значимости подвига предков и важности защиты Родины.
Как сообщили в минпросвещения РБ, в школах прозвучат следующие песни и мелодии: «Защитники России» (слова и музыка Елены Обуховой, исполнитель — Ольга Быкова), «На побывку едет молодой моряк» (слова Виктора Бокова, музыка Александра Аверкина, исполнитель — Людмила Зыкина), «Экипаж — одна семья» (слова Юрия Погорельского, музыка Виктора Плешака, исполнитель — ВИА «Самоцветы»), «Я голосую за жизнь» (слова и музыка Дениса Майданова, исполнители — Денис Майданов, Хор Первых, детский музыкальный театр «Домисолька»).
Наряду с праздником защитников Отечества, февральская программа проекта «Мелодии вместо звонков» приурочена ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля) и Дню российской науки (8 февраля). Композиции напомнят о неразрывной связи двух ценностей — интеллектуального поиска и героического служения.
Напомним, в январе в школах звучали музыкальные композиции о русской зиме.