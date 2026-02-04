Водоснабжение в Левенцовке Ростова оказалось ограничено после порыва

Водоснабжение нескольких улиц в Советском районе Ростова-на-Дону оказалось ограничено после порыва водопроводной линии. Утром 4 февраля продолжаются восстановительные работы, сообщают в АО «Ростовводоканал».
Сложности с подачей ресурса сохраняются в границах: Доватора — 339 Стрелковой Дивизии — Малиновского — Мадояна; микрорайон Левенцовский.
Завершить ремонт планируют в течение дня.
Напомним, вчера в Левенцовке из-за скачка электроэнергии потребовалось перезапустить местную водопроводную насосную станцию. Тогда же всех оповестили, что система работает в обычном режиме, но после этого произошел порыв коммуникаций.
