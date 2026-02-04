Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водоснабжение в Левенцовке Ростова оказалось ограничено после порыва

Перебои с водой произошли в Советском районе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Водоснабжение нескольких улиц в Советском районе Ростова-на-Дону оказалось ограничено после порыва водопроводной линии. Утром 4 февраля продолжаются восстановительные работы, сообщают в АО «Ростовводоканал».

Сложности с подачей ресурса сохраняются в границах: Доватора — 339 Стрелковой Дивизии — Малиновского — Мадояна; микрорайон Левенцовский.

Завершить ремонт планируют в течение дня.

Напомним, вчера в Левенцовке из-за скачка электроэнергии потребовалось перезапустить местную водопроводную насосную станцию. Тогда же всех оповестили, что система работает в обычном режиме, но после этого произошел порыв коммуникаций.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.