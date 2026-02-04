Депутат Толыкбай поднял языковой вопрос на севере и востоке Казахстана

При этом депутат призвал подходить к вопросу без эмоций и пустых лозунгов. По его мнению, язык должен объединять нацию, а не сеять раздор. Сейчас нужна холодная голова и стратегия, чтобы ситуация постепенно менялась без принуждения. Он уверен, что со временем все само собой решится, если продолжать последовательную политику.