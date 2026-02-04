Депутат Толыкбай поднял языковой вопрос на севере и востоке Казахстана

Государственный язык.
По его словам, казахский язык — это душа народа, и пока есть казахский народ, язык не умрет. Депутат напомнил, что в Конституции четко прописано, что государственный язык в Казахстане — казахский.
Толыкбай отметил, что казахскоязычная среда уже приближается к 80%, кинотеатры собирают полные залы на казахские фильмы, YouTube-подкасты и интервью на казахском набирают миллионы просмотров, а на стадионах казахские певцы выступают перед десятками тысяч зрителей. Даже ЕНТ уже более 70% сдают на казахском.
«Нужно казахизировать северные и восточные регионы. Вы правильно сказали по поводу власти. Все государственные служащие, которые хотят работать в этом государстве, должны на 100% владеть казахским языком. Именно на это мы чаще всего и возмущаемся. Журналисты тоже должны постоянно это требовать», — заявил он.
Не доводить до конфликта.
При этом депутат призвал подходить к вопросу без эмоций и пустых лозунгов. По его мнению, язык должен объединять нацию, а не сеять раздор. Сейчас нужна холодная голова и стратегия, чтобы ситуация постепенно менялась без принуждения. Он уверен, что со временем все само собой решится, если продолжать последовательную политику.
«Никто не подвергается притеснениям. Вы же сами видите всю нынешнюю геополитическую ситуацию», — пояснил он.
Латиница.
Тем временем казахстанские ученые и специалисты до сих пор не выработали единую позицию по переходу казахского языка на латинскую графику. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, отвечая на вопрос депутата мажилиса Ермурата Бапи. Глава Миннауки также подчеркнул, что переход на латиницу потребует значительных финансовых затрат, что необходимо учитывать при принятии окончательного решения.