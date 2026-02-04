«Пусть казна пополняется»: зачем в Казахстане хотят лицензировать тарологов и предсказателей

«Я в сказки не верю, не то что гадалкам. Я думаю, что если есть какая-то часть общества, которая в это верит, ну, хотя бы пусть это будет в каких-то разумных пределах, чтобы это не приводило к каким-то трагическим последствиям. Это одна часть вопроса. И вторая часть вопроса — пусть платят налоги. Пусть казна пополняется», — высказался депутат.