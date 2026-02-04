Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пусть казна пополняется»: зачем в Казахстане хотят лицензировать тарологов и предсказателей

В кулуарах мажилиса у депутата Айдоса Сарыма спросили о недавнем предложении его коллеги лицензировать психологов, тарологов, менторов и других работников сферы, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Депутат Сейтжан Кенжегул недавно предложил ввести лицензии для деятельности, которая связана с психологической помощью и взаимодействием с людьми.

Его предложение было направлено на менторов, тарологов, ведущих трансформационных игр и блогеров, оказывающих подобные услуги. У депутата Айдоса Сарыма спросили, обращался ли он к гадалкам или другим предсказателям.

«Я в сказки не верю, не то что гадалкам. Я думаю, что если есть какая-то часть общества, которая в это верит, ну, хотя бы пусть это будет в каких-то разумных пределах, чтобы это не приводило к каким-то трагическим последствиям. Это одна часть вопроса. И вторая часть вопроса — пусть платят налоги. Пусть казна пополняется», — высказался депутат.