«Пусть казна пополняется»: зачем в Казахстане хотят лицензировать тарологов и предсказателей

Депутат Сейтжан Кенжегул недавно предложил ввести лицензии для деятельности, которая связана с психологической помощью и взаимодействием с людьми.
Его предложение было направлено на менторов, тарологов, ведущих трансформационных игр и блогеров, оказывающих подобные услуги. У депутата Айдоса Сарыма спросили, обращался ли он к гадалкам или другим предсказателям.
«Я в сказки не верю, не то что гадалкам. Я думаю, что если есть какая-то часть общества, которая в это верит, ну, хотя бы пусть это будет в каких-то разумных пределах, чтобы это не приводило к каким-то трагическим последствиям. Это одна часть вопроса. И вторая часть вопроса — пусть платят налоги. Пусть казна пополняется», — высказался депутат.