Мужчина скормил ребенка аллигаторам и избежал казни

76-летний житель Флориды Харрел Брэдди избежал смертной казни за жестокое убийство пятилетней девочки 38-летней давности. Вместо высшей меры присяжные вынесли ему пожизненный приговор, сообщает NBC Miami.
Это уже второй случай, когда убийца избегает казни. Впервые его приговорили к смерти в 2007 году, но через десять лет решение отменили из-за изменений в законах штата. Пересмотр дела занял девять лет.
Суд рассматривал чудовищное преступление ноября 1988 года. Брэдди, ухаживавший за матерью девочки и помогавший ей, после ссоры вывез женщину в поле и попытался задушить. Её пятилетнюю дочь Катишу он сбросил в канал, кишащий аллигаторами.
Останки ребёнка нашли через двое суток. У девочки была оторвана рука и раздавлен череп. Мать, Шанделл Мэйкок, чудом выжила.
