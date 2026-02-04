Ричмонд
В Иркутске 12 августа можно будет наблюдать за парадом планет и потоком метеоров

Днем будет солнечное затмение, а после заката — метеорный поток Персеиды.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутска смогут в один делать наблюдать за парадом планет и потоком метеоритов. Как сообщается в телеграм-канале «Роскосмоса», 12 августа 2026 года называют «главным астрономическим днем года». Ведь днем будет солнечное затмение, а после заката — метеорный поток Персеиды.

— Перед рассветом на небе будет виден парад планет: Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн, Нептун, — отмечается в сообщении.

Как подчеркнул иркутский астроном Сергей Язев, пик метеорного потока Персеиды сибиряки могут будет посмотреть. Луна сядет вместе с Солнцем, ночное небо будет темным, что сделает наблюдение гораздо лучше и не будет засвечено, чем годом ранее.

Ближайший парад планет можно будет увидеть уже 28 февраля, только там не будет Марса, однако появится Венера.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Приангарье ожидают сложное весеннее половодье.