В Иркутске 12 августа можно будет наблюдать за парадом планет и потоком метеоров

Жители Иркутска смогут в один делать наблюдать за парадом планет и потоком метеоритов. Как сообщается в телеграм-канале «Роскосмоса», 12 августа 2026 года называют «главным астрономическим днем года». Ведь днем будет солнечное затмение, а после заката — метеорный поток Персеиды.