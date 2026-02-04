AY YOLA стала амбассадором VI Всемирных игр кочевников в Кыргызстане

Об участии в играх AY YOLA сообщили в Instagram. По словам музыкантов, традиции для них — это способ это двигаться вперед. Ожидается, что группа выступит на церемонии открытия игр.
VI Всемирных игр кочевников пройдут с с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Церемония открытия совпадает с днем независимости Кыргызстана. Первые игры прошли с 9 по 14 сентября 2014 года в городе Чолпон-Ата, на берегу озера Иссык-Куль.
Тогда участники из 19 стран соревновались в этнических и традиционных видах спорта. Предыдущие соревнования прошли в Астане собрав более 2 тыс. спортсменов и официальных представителей из 89 стран. О том, как прошла красочная церемония открытия, можно прочитать здесь.
Коллектив AY YOLA стал открытием для многих слушателей Казахстана и мира в 2025 году. Трек с этническими мотивами HOMAY быстро набрал популярность и захватил соцсети и чарты. В июне 2025-го группа выпустила клип где засветились красоты Мангистау.
