Юрий Слюсарь поручил разобрать причины сбоев на дорогах после снегопада. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь дал министерству транспорта региона неделю на анализ причин транспортных коллапсов, вызванных обильным снегопадом. Об этом глава региона сообщил в своём официальном телеграм-канале. Руководитель области потребовал от профильного ведомства провести детальное поэтапное расследование: выявить все допущенные просчёты, установить, почему не сработали утверждённые процедуры взаимодействия служб, а также определить конкретных должностных лиц, ответственных за произошедшее.
«Необходимо пошагово разобрать все ошибки», — написал Юрий Слюсарь.
По поручению Слюсаря необходимо не только разобраться в произошедшем, но и скорректировать действующие регламенты для подобных погодных ситуаций, в частности, проработать особые правила передвижения грузового транспорта и организовать заблаговременное привлечение дополнительной техники. Среди предложенных мер размещение на сложных участках трасс и подъёмах эвакуаторов и тягачей для оперативной помощи застрявшим фурам. Как отметил губернатор, за 24 часа на территорию региона выпало свыше 40% от среднемесячной нормы осадков. Для борьбы с последствиями стихии было задействовано 514 единиц уборочной техники, применялись реагенты против гололёда.
В министерстве транспорта в круглосуточном режиме функционировал оперативный штаб, координирующий действия коммунальных и дорожных служб.