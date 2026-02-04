Юрий Слюсарь поручил разобрать причины сбоев на дорогах после снегопада

По поручению Слюсаря необходимо не только разобраться в произошедшем, но и скорректировать действующие регламенты для подобных погодных ситуаций, в частности, проработать особые правила передвижения грузового транспорта и организовать заблаговременное привлечение дополнительной техники. Среди предложенных мер размещение на сложных участках трасс и подъёмах эвакуаторов и тягачей для оперативной помощи застрявшим фурам. Как отметил губернатор, за 24 часа на территорию региона выпало свыше 40% от среднемесячной нормы осадков. Для борьбы с последствиями стихии было задействовано 514 единиц уборочной техники, применялись реагенты против гололёда.