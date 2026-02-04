Авиакомпания из Азии предложила работу пилоту Белову, посадившему самолёт в поле

Авиакомпания хочет видеть Сергея в качестве пилота пассажирского Airbus, представители перевозчика вдохновились его умением действовать в стрессовых ситуациях. Если в РФ вопрос с работой не решится, авиатор согласится, так как ему нужно содержать маму-инвалида.
Решение по делу, в рамках которого с Сергея требуют многомиллионную компенсацию за повреждённый самолёт, примут минимум через три месяца. Именно тогда он примет решение о переезде и перевозе мамы в новую страну.
Напомним, аварийная посадка Airbus A320 на поле в Убинском районе произошла 12 сентября 2023 года. На борту находились 161 пассажир, серьёзно не пострадал никто. Против Сергея Белова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. В ноябре 2025 года суд вернул дело прокурору для устранения процессуальных препятствий. СМИ писали, что с Сергея требуют крупную компенсацию за повреждённый самолёт, и ему приходится работать курьером. Правда, сам авиатор это отрицает.
