Авиакомпания из Азии предложила работу пилоту Белову, посадившему самолёт в поле

Напомним, аварийная посадка Airbus A320 на поле в Убинском районе произошла 12 сентября 2023 года. На борту находились 161 пассажир, серьёзно не пострадал никто. Против Сергея Белова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. В ноябре 2025 года суд вернул дело прокурору для устранения процессуальных препятствий. СМИ писали, что с Сергея требуют крупную компенсацию за повреждённый самолёт, и ему приходится работать курьером. Правда, сам авиатор это отрицает.