В Новосибирске задержан иностранец, пытавшийся избежать процедуру депортации

Он уклонялся от процедуры после выхода из мест лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске задержан иностранный гражданин, который пытался избежать выдворения из Российской Федерации после отбытия наказания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчину задержали 23 января сотрудники правоохранительных органов. Личность задержанного была установлена с помощью системы биометрической идентификации «Find Face», входящей в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Получив сведения о его местонахождении, наряд полиции незамедлительно прибыл на место.

В настоящее время задержанный помещен в Центр временного содержания иностранных граждан. Его ждет выдворение из страны и запрет на въезд в Российскую Федерацию.