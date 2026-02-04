В Новосибирске задержан иностранец, пытавшийся избежать процедуру депортации

В Новосибирске задержан иностранный гражданин, который пытался избежать выдворения из Российской Федерации после отбытия наказания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Мужчину задержали 23 января сотрудники правоохранительных органов. Личность задержанного была установлена с помощью системы биометрической идентификации «Find Face», входящей в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Получив сведения о его местонахождении, наряд полиции незамедлительно прибыл на место.
В настоящее время задержанный помещен в Центр временного содержания иностранных граждан. Его ждет выдворение из страны и запрет на въезд в Российскую Федерацию.