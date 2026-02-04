Россияне назвали желаемый минимальный размер оплаты труда

За год запросы к уровню МРОТ больше всего выросли в Нижнем Новгороде (на 5,8 процента), Липецке и Ижевске (на 4,6 процента), а также в Астрахани (на 3,8 процента). В Москве прирост ожиданий составил 2,1 процента, а в Санкт-Петербурге — 1,2 процента.