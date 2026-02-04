Россияне назвали желаемый минимальный размер оплаты труда

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Самые высокие запросы к уровню минимального размера оплаты труда предъявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, выяснилось по результатам исследования SuperJob.
Так, москвичи хотели бы, чтобы МРОТ составлял в среднем 63,1 тысячи рублей, петербуржцы — 59,2 тысячи, а хабаровчане — 58,3 тысячи.
В первую пятерку вошли также Казань и Владивосток — 55,8 и 55,5 тысячи рублей соответственно.
Высокие запросы характерны для Махачкалы (54,9 тысячи) и Тюмени (54,7 тысячи). В Краснодаре и Красноярске ожидаемый размер МРОТ достигает 54,6 тысячи рублей, в Екатеринбурге — 54,4 тысячи, в Набережных Челнах — 54,2 тысячи.
Самые скромные ожидания аналитики выявили в Кирове — 48,8 тысячи рублей, Волгограде — 49,4 тысячи и Пензе — 49,9 тысячи.
За год запросы к уровню МРОТ больше всего выросли в Нижнем Новгороде (на 5,8 процента), Липецке и Ижевске (на 4,6 процента), а также в Астрахани (на 3,8 процента). В Москве прирост ожиданий составил 2,1 процента, а в Санкт-Петербурге — 1,2 процента.
Всего в исследовании приняли участие 27,5 тысячи респондентов.
Размер минимальной оплаты труда устанавливают по всей России отдельным законом, с 1 января он составляет 27 093 рубля. Регионы могут установить свой МРОТ, причем он не должен быть ниже федерального. Например, в Москве в этому году он достиг 39 730 рублей, в Санкт-Петербурге — 31 250 рублей.