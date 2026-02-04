Врач Мясников предостерег россиян от превращения в «желеобразных американцев»

Врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников порекомендовал россиянам готовить и есть пищу из простых ингредиентов, чтобы не столкнуться с ожирением и сахарным диабетом.
— Можно сколько угодно смеяться над образом жизни в СССР, над его борщами, котлетами, компотом и «рыбным днем»… Но в СССР людей с избыточным весом было 15 процентов, а сегодня в России — 44 процента, — написал Мясников в своем Telegram-канале.
Он добавил, что «ультрапереработанная» пища, а также доставка готовой еды и в принципе пищевая промышленность могут превратить россиян «в желеобразных американцев».
Также Александр Мясников посоветовал россиянам включить квашеную капусту в ежедневный рацион, отметив, что ее можно употреблять в любое время суток. По его словам, в этом продукте «целый вагон пользы».
Ранее врач рассказал, что его отец советовал ему не пить после 21:00 для того, чтобы избежать похмелья. Мясников отметил, что другого способа избежать этого неприятного состояния нет. При этом существует ряд продуктов, способных снижать скорость опьянения.