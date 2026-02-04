О высоких ценах на мясо высказались в Минторговли

По ее словам, на это могут влиять много факторов и в Минсельхозе объяснили бы лучше.
«Процесс восстановления популяции достаточно длительный. Второе — у нас действительно быстрорастущий сосед, я разговаривала с узбекскими коллегами — они подтверждают, что у них очень сильно выросло потребление мяса: если раньше они потребляли его меньше в силу разных причин, то сейчас потребляют больше. В силу географической расположенности они не могут выращивать такое количество голов скота, как у нас», — сказала Кушукова.
Соответственно, отмечает она, стоимость мяса у них повышается.
«Ближайший сосед-поставщик — это мы. Естественно, они начали у нас здорово его покупать. И видя такой момент, и то, что у нас внутреннего предложения немного, а также рост экспорта, мы начали принимать какие-то ограничительные меры, чтобы обеспечить мясом казахстанцев», — добавила вице-министр.
Ранее мы писали о продлении ограничений на вывоз говядины.