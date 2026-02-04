О высоких ценах на мясо высказались в Минторговли

«Процесс восстановления популяции достаточно длительный. Второе — у нас действительно быстрорастущий сосед, я разговаривала с узбекскими коллегами — они подтверждают, что у них очень сильно выросло потребление мяса: если раньше они потребляли его меньше в силу разных причин, то сейчас потребляют больше. В силу географической расположенности они не могут выращивать такое количество голов скота, как у нас», — сказала Кушукова.