Казахстан и Пакистан нацелились на торговлю в 1 млрд долларов

Торгово-экономические связи между Казахстаном и Пакистаном демонстрируют устойчивую положительную динамику.

Источник: DKNews.kz

По итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился почти в два раза и достиг 105,6 млн долларов. Эти показатели рассматриваются сторонами как подтверждение реального потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества, передает DKNews.kz.

В среднесрочной перспективе Казахстан и Пакистан ставят более амбициозную цель — довести объем двусторонней торговли до 1 млрд долларов.

Переговоры в Исламабаде.

Вопросы наращивания товарооборота обсуждались в ходе двусторонней встречи министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева с министром коммерции Исламской Республики Пакистан Джамом Камал Ханом. Переговоры прошли в Исламабаде на фоне активизации деловых контактов между двумя странами.

Стороны отметили, что дальнейший рост торговли требует перехода от разрозненных инициатив к системному механизму реализации договоренностей. Такой подход должен обеспечить устойчивое увеличение объемов взаимных поставок.

От целей к конкретным секторам.

Арман Шаккалиев предложил определить конкретные отрасли экономики, за счет которых возможно кратное увеличение товарооборота, а также сформировать перечень практических шагов для достижения поставленной цели.

В числе приоритетных направлений названы агропромышленный комплекс и пищевая продукция, химическая и нефтехимическая промышленность, металлургия, машиностроение и фармацевтика. Именно в этих секторах стороны видят наибольший торгово-экономический потенциал.

Ключевая роль торговых операторов.

Для системной работы по достижению показателя в 1 млрд долларов определены ключевые операторы. Ими станут QazTrade и TDAP, которые будут отвечать за сопровождение бизнеса, организацию прямых контактов между компаниями и запуск совместных проектов.

По словам Армана Шаккалиева, такой формат позволит перейти от деклараций к практической реализации договоренностей и обеспечить постоянное взаимодействие деловых кругов двух стран.

Взгляд пакистанской стороны.

Министр коммерции Исламской Республики Пакистан поддержал инициативы Казахстана. Он подчеркнул, что Пакистан придает особое значение развитию торговых отношений с Казахстаном, рассматривая его как крупнейшую экономику Центральной Азии и ключевой экспортный рынок в регионе.

По итогам встречи был подписан протокол, которым QazTrade и TDAP получили конкретные задачи по реализации достигнутых договоренностей и продвижению двусторонней торговли.