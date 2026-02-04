Какие льготные ипотеки запустят в Казахстане

В 2026 году в Казахстане запустят ряд ипотечных программ, которые будут работать через «Отбасы банк». Одной из них станет жилищная программа «Наурыз». Прием заявок на участие в ней запланирован на начало марта.
Условия ипотеки «Наурыз»:
Ставка: 7% для социально уязвимых слоев населения и 9% для остальных.
Первоначальный взнос: 10% при покупке квартиры в чистовой отделке и 20% — в черновой.
Максимальная сумма займа: 36 млн тенге для Алматы и Астаны и 30 млн тенге для остальных регионов.
Срок займа: до 19 лет.
Обязательно иметь жилищный депозит с суммой от 2 млн тенге.
У участников не должно быть собственного жилья последние 5 лет.
Нужно подтвердить доходы и пенсионные отчисления за последние 6 месяцев.
Также в 2026 году планируется запуск ипотеки «Ұмай», которая предназначена для женщин. Условия программы пока неизвестны, но уже ведется работа по заключению генерального соглашения с Азиатским банком развития. Ожидается, что участвовать смогут женщины в возрасте от 18 до 65 лет, максимальная сумма займа составит 50 млн тенге, а ставка — 15% с последующим понижением до 5−3,5%.
Льготная ипотека «Алматы жастары» уже действует и предназначена для молодых работающих казахстанцев до 35 лет. Условия программы: ставка 5%, первоначальный взнос 10%, максимальная сумма займа 20 млн тенге.
Новая жилищная программа «Наурыз Әскери» направлена на поддержку военнослужащих и сотрудников различных ведомств. Условия: ставка 9% с последующим понижением до 5% через 8 лет, первоначальный взнос от 0% до 50%, максимальная сумма займа привязана к первоначальному взносу.