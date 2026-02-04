Какие льготные ипотеки запустят в Казахстане

Также в 2026 году планируется запуск ипотеки «Ұмай», которая предназначена для женщин. Условия программы пока неизвестны, но уже ведется работа по заключению генерального соглашения с Азиатским банком развития. Ожидается, что участвовать смогут женщины в возрасте от 18 до 65 лет, максимальная сумма займа составит 50 млн тенге, а ставка — 15% с последующим понижением до 5−3,5%.