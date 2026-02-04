В ГД призвали власти Петербурга проверить условия жизни убитого мальчика

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила предоставить информацию о том, находился ли убитый в Петербурге девятилетний мальчик на учете органов опеки и попечительства города, а также проводились ли проверки условий его жизни и воспитания.
Соответствующее обращение на имя начальника управления по опеке и попечительству комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Ольги Смирновой имеется в распоряжении РИА Новости.
«В связи с поступившей в СМИ информацией о трагической гибели девятилетнего мальчика, зачисленного, но не посещавшего школу № 391 г. Санкт-Петербурга из-за неполного прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, прошу вас сообщить, находился ли несовершеннолетний на учете органов опеки и попечительства Санкт-Петербурга, проводились ли проверки условий его жизни и воспитания, а также поступали ли от школы или иных учреждений сведения о нарушении его прав, в частности права на образование», — сказано в документе.
Парламентарий также попросила уточнить, каков порядок взаимодействия органов опеки и попечительства Санкт-Петербурга со школами и территориальной психолого-медико-педагогической комиссией в подобных случаях, «когда формальная процедура становится непреодолимым препятствием для доступа ребенка к обучению».
В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Октябрьский районный суд Петербурга 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве мальчика.