В ГД призвали власти Петербурга проверить условия жизни убитого мальчика

«В связи с поступившей в СМИ информацией о трагической гибели девятилетнего мальчика, зачисленного, но не посещавшего школу № 391 г. Санкт-Петербурга из-за неполного прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, прошу вас сообщить, находился ли несовершеннолетний на учете органов опеки и попечительства Санкт-Петербурга, проводились ли проверки условий его жизни и воспитания, а также поступали ли от школы или иных учреждений сведения о нарушении его прав, в частности права на образование», — сказано в документе.