Владивосток будет бороться с вывесками на иностранном языке — детали проекта

Администрация Владивостока начала подготовку к массовой замене вывесок в городе. Поводом стал новый федеральный закон, который с 1 марта 2026 года обязывает делать все надписи для потребителей в первую очередь на русском языке. Разработанный мэрией проект поправок в правила благоустройства вводит это требование для всех вывесок: иностранный текст может быть только дубликатом, идентичным русскому по смыслу, шрифту и размеру. Исключение сделают лишь для официально зарегистрированных товарных знаков. Сейчас проект проходит публичные консультации, которые продлятся до 12 февраля.
«На территории Владивостокского городского округа наблюдается большое количество вывесок, на которых размещается информация с использованием иностранных языков, что в ряде случаев не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, направленным на формирование национально ориентированной среды, обеспечение защиты русского языка и ограничение использования иностранных слов в публичном пространстве», — говорится в Сводном отчёте об оценке регулирующего воздействия к проекту поправок.
Что именно прописали в новых правилах для вывесок.
Проект поправок, опубликованный администрацией Владивостока (проект муниципального правового акта № 45-МПА), вносит изменения в местные правила благоустройства. В пункт 7.2 будет добавлен новый подпункт 7.2.6, который регулирует язык оформления вывесок.
«Информация, размещаемая на вывесках, должна быть выполнена на русском языке как государственном языке Российской Федерации», — гласит текст поправок.
При этом владельцы заведений смогут по своему желанию добавить и иностранный текст. Однако закон четко оговаривает, что такое дублирование не должно выделяться. Надписи на разных языках обязаны быть абсолютно идентичными не только по смыслу, но и по своему внешнему виду — шрифт, его размер, цвет и расположение должны быть одинаковыми.
Единственное полноценное исключение касается официально зарегистрированных обозначений. Проект прямо разрешает использовать только иностранный язык «в случаях указания на вывесках информации о фирменных наименованиях, товарных знаках, знаках обслуживания». Это значит, что крупные сети (например, Wildberries или DNS) могут сохранить свои вывески. Однако для большинства местных кафе, магазинов и салонов с англоязычными названиями, не защищёнными как товарный знак, путь остаётся один — привести вывеску в соответствие с новыми требованиями.
Публичные консультации по проекту начались 30 января и продлятся до 12 февраля. После их завершения и возможного учёта замечаний финальная версия поправок должна быть утверждена депутатами Думы Владивостока на заседании.
Во что это обойдется предпринимателям.
Основной практический вопрос — стоимость изменений. В официальном «Сводном отчёте об оценке регулирующего воздействия» администрация города приводит собственные расчёты. На основе анализа цен местных рекламных компаний чиновники оценили, что средняя стоимость изготовления и установки новой вывески (с учётом демонтажа старой) составит около 125 тысяч рублей. В эту сумму входит изготовление конструкции (от 70 до 100 тыс. руб. в зависимости от подсветки) и её монтаж (до 50 тыс. руб.). При этом согласование дизайна новой вывески с городским управлением наружной рекламы остаётся бесплатной услугой.
Дополнительные обязанности, связанные с необходимостью согласовать новый дизайн-проект, демонтировать старую вывеску и установить новую, коснутся тех бизнесов, чьи вывески используют иностранные слова, не являющиеся официально зарегистрированным фирменным наименованием или товарным знаком. Владельцы же зарегистрированных брендов от этих хлопот освобождаются.
Федеральный фон: почему изменения неизбежны.
Поправки во Владивостоке — не локальная инициатива, а исполнение федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственном языке Российской Федерации”, который вступит в силу 1 марта 2026 года. Закон устанавливает приоритет русского языка для всей потребительской информации, включая вывески, ценники, меню и указатели. Таким образом, аналогичные процессы по приведению местных правил в соответствие с федеральными в ближайшее время запустят по всей стране.
«В настоящее время на всей территории Российской Федерации отмечается агрессивное активное использование вывесок, надписей, размещение информации о проводимых акциях, скидках и распродажах на иностранном языке. Рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами», — цитируется пояснительная записка к федеральному закону в официальном отчёте.
Напомним, на некоторых этажах торговых центров заметно поубавилось покупателей — магазины, бутики, островки, где раньше бурлила жизнь, сегодня пустуют, заметили жители Владивостока. По их догадкам, предприниматели нашли более выгодные предложения, ушли в онлайн, не выдержали конкуренции или испугались налоговой реформы.