Владивосток будет бороться с вывесками на иностранном языке — детали проекта

Администрация Владивостока начала подготовку к массовой замене вывесок в городе. Поводом стал новый федеральный закон, который с 1 марта 2026 года обязывает делать все надписи для потребителей в первую очередь на русском языке. Разработанный мэрией проект поправок в правила благоустройства вводит это требование для всех вывесок: иностранный текст может быть только дубликатом, идентичным русскому по смыслу, шрифту и размеру. Исключение сделают лишь для официально зарегистрированных товарных знаков. Сейчас проект проходит публичные консультации, которые продлятся до 12 февраля.