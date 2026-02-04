Большинство рентген-кабинетов Омска не соответствуют новым санитарным правилам

Большая часть рентгенологических отделений, около 70%, в медицинских учреждениях города Омска не соответствует новым санитарным нормам, вступившим в силу с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили специалисты ФБУ «Омский ЦСМ» на семинаре по внедрению изменений.
Согласно новому СанПиНу № 2.6.4115−25, в каждом кабинете должно быть установлено оборудование для измерения индивидуальной дозы облучения пациента, введены обязательные нормы контроля качества изображений и требования к регулярному контролю рабочих характеристик аппаратов.
«В новом СанПиНе серьёзное внимание уделено вопросам, связанным с определением индивидуальных доз облучения. Появились новые параметры DAP — произведение дозы на площадь, DLP — произведение дозы на длину (для компьютерных томографов), РДУ — референтные диагностические уровни. Учёт и регистрация этих параметров стали обязательными», — пояснила начальник отдела поверки и калибровки средств измерений радиотехнических величин и ионизирующих излучений Елена Швырова.
Врач по радиационной гигиене ООО «Центр независимых экспертиз» Юлия Войнова подчеркнула необходимость обновления стандартов эксплуатации рентгенологического оборудования.
«Правила давно не обновлялись. Был СанПиН 2.6.1.1192−03 2003 года. И получается, что он отменён только в 2025 году. Правила, которые действуют в настоящее время, очень сильно отличаются от того, что было раньше. Стало понятно, что около 70% рентгеновских кабинетов не соответствуют новым правилам, и нужно привести их в соответствие», — рассказала Войнова.
Изменения коснулись размещения кабинетов, проектирования помещений, введения строгого учёта площадей и системы вентиляции, обязательного регулярного радиационного мониторинга и повышения уровня квалификации персонала. Все сотрудники, участвующие в процедурах рентгенографии, теперь отнесены к категории повышенного риска («группа А») и обязаны регулярно проходить специальное обучение.
Новшества значительно усложняют работу учреждений здравоохранения, однако эксперты уверены, что модернизация улучшит диагностику заболеваний и существенно снизит риски воздействия ионизирующего излучения на пациентов и персонал.