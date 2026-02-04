Большинство рентген-кабинетов Омска не соответствуют новым санитарным правилам

«Правила давно не обновлялись. Был СанПиН 2.6.1.1192−03 2003 года. И получается, что он отменён только в 2025 году. Правила, которые действуют в настоящее время, очень сильно отличаются от того, что было раньше. Стало понятно, что около 70% рентгеновских кабинетов не соответствуют новым правилам, и нужно привести их в соответствие», — рассказала Войнова.