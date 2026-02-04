В Хабаровске спасатели чудом спасли мужчину из ледяной воды Амура

Днём 4 февраля в Хабаровске у улицы Солженицына, 4А мужчина провалился под лёд Амура. Очевидец вызвал экстренные службы. Спасатели МЧС России и городские спасатели вынесли пострадавшего на носилках и передали бригаде скорой помощи, сообщает ВК МЧС Хабаровского края.
По предварительной информации, мужчина шёл по льду с острова Большой Уссурийский. Не дойдя около 50 метров до каменной насыпи, он провалился в майну. С трудом выбравшись на лёд, пострадавший остался лежать — так он сэкономил силы до прибытия помощи.
На место оперативно прибыли сотрудники поисково‑спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Спасатель Алексей Глазков рассказал:
«Предположительно, человек передвигался по льду через Амур с острова Большой Уссурийский. Не дойдя 50 метров до каменной насыпи, провалился под лёд. Выкарабкался из майны, которую проделал своим телом. Остался лежать на льду. В принципе всё сделал правильно — до приезда спасателей не дёргался, сам не пытался спастись, старался согреться и выжить. Мы приехали, подошли к нему по безопасному пути, подали носилки, он на них лёг, и за верёвку вытянули со льда».
Очевидец Андрей Остапенко пояснил, как развивались события:
«Я услышал крик и увидел провалившегося под лёд человека. Пытался ему помочь, но чуть сам не оказался в опасности. Вызвал спасателей и скорую».
Городские спасатели помогли коллегам донести носилки с пострадавшим до автомобиля скорой помощи. Сейчас состояние мужчины уточняется.
Сотрудники МЧС России напоминают жителям края об опасности выхода на лёд:
В ледяной воде счёт идёт на минуты! Самые опасные места на водоёмах — там, где есть сбросы тёплых вод, сильное течение, густая растительность, сооружения в воде. У Хабаровска ледовый покров хрупкий вдоль береговой черты, есть незамерзающие майны и опасные места, чуть прикрытые снегом. Увидеть такую полынью порой невозможно. Ответственно относитесь к своей жизни и объясните детям, чем рискуют они, выходя на лёд.