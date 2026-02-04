В Хабаровске спасатели чудом спасли мужчину из ледяной воды Амура

«Предположительно, человек передвигался по льду через Амур с острова Большой Уссурийский. Не дойдя 50 метров до каменной насыпи, провалился под лёд. Выкарабкался из майны, которую проделал своим телом. Остался лежать на льду. В принципе всё сделал правильно — до приезда спасателей не дёргался, сам не пытался спастись, старался согреться и выжить. Мы приехали, подошли к нему по безопасному пути, подали носилки, он на них лёг, и за верёвку вытянули со льда».