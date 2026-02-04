Ричмонд
Дана Борисова и дочь Полина на премьере: от сложных времён к новому началу

Дана Борисова появилась на красной дорожке в редкой и трогательной компании — вместе со своей взрослой дочерью Полиной Аксёновой. Это публичное появление стало символичным завершением сложного периода в их отношениях. После 18-летия Полины мать и дочь переживали отдаление, но сейчас дочь снова живёт с Даной, а их общение наладилось. Полина, несмотря на юный возраст, уже строит карьеру журналиста. Недавно она пережила громкую историю: роман с продюсером Артуром Якобсоном, который Дана публично не одобряла. Впрочем, к моменту этой премьеры отношения Полины и Якобсона уже закончились, что, возможно, позволило звездной наследнице с новыми силами сосредоточиться на себе и семье.

