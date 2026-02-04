Редкое появление: Владимир Яглыч вышел на красную дорожку с Антониной Паперной

Актёр Владимир Яглыч, известный своей сдержанностью в вопросах личной жизни, на этот раз появился на светском мероприятии не один. Вместе с ним на дорожку вышла его многолетняя спутница — актриса Антонина Паперная. Пара находится вместе с 2015 года, и за это время у них родились двое детей — дочь Ева и сын Даниил. Хотя официально брак не подтверждён, в интервью они давно называют друг друга супругами. Ранее Яглыч был женат на актрисе Светлане Ходченковой и состоял в отношениях с Анной Старшенбаум и фигуристкой Оксаной Домниной. Но сейчас, кажется, актёр нашел то, что искал — стабильную и крепкую семью.