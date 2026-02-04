«Астана Опера» открывает серию концертов к 100-летию Ермека Серкебаева

18 февраля на сцене Камерного зала имени Куляш Байсеитовой стартует серия концертов в рамках цикла «Өнер тарландары». Первым вечером станет «Голос Великой степи»: в насыщенной программе солисты оперной труппы и приглашенные артисты исполнят произведения из оперного, камерного и песенного репертуара Ермека Серкебаева.
В этом году ЮНЕСКО включила 100-летний юбилей Ермека Серкебаева в Календарь памятных дат на 2026 год. В этой связи «Астана Опера» становится одним из первых театров в столице, начинающих серию концертов в преддверии этой знаменательной даты. А музыкальный вечер «Голос Великой степи» станет первым выступлением в рамках данного проекта.
О значении личности Ермека Серкебаева в музыкальном мире нашей страны рассказала Заслуженный деятель Казахстана музыкальный консультант «Астана Опера» Раушан Бескембирова, которая в этот вечер исполнит партию фортепиано.
«Ермек Бекмухамедович — один из самых ярких представителей казахской музыкальной культуры, личность, внесшая неоценимый вклад в развитие национального искусства. Прежде всего, Ермек Серкебаев ценится как певец, поднявший профессиональное вокальное искусство Казахстана на мировой уровень. Он — обладатель лирического баритона, прославившийся высочайшим мастерством в оперном и камерном вокальных жанрах. В его исполнении казахские народные песни и произведения казахстанских композиторов особо обрели глубокое содержание и высокий художественный уровень. То, что наш театр посвящает его 100-летию целую серию концертов, объясняется нашим стремлением раскрыть все грани великого артиста», — подчеркнула Раушан Бескембирова.
Она также тепло вспомнила, как в 1990-е годы во время гастролей Ермека Серкебаева в Кокшетау аккомпанировала ему на фортепиано на одном из его творческих концертов.
«Я аккомпанировала ему в классических произведениях, а при исполнении народной песни “Япурай” он сам аккомпанировал импровизационно. Тогда меня поразило, насколько виртуозно он владел инструментом и его импровизационный дар. Для меня, только что окончившей консерваторию, это было по-настоящему удивительно. Выступить в одном концерте с легендарным Ермеком Серкебаевым и внести свой вклад в его творчество стало для меня огромной честью», — поделилась Бескембирова.
Ермек Серкебаев внес колоссальный вклад в развитие казахского оперного искусства и сыграл важную роль в формировании национального оперного репертуара. Его сценическая культура и актерское мастерство стали образцом для последующих поколений певцов. Одним из его последователей, с юных лет впитавших его исполнительскую манеру и вдохновлявшихся его творчеством, стал народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии РК Шахимардан Абилов.
В классическом оперном искусстве нашего народа я ставлю Ермека Серкебаева на первое место. Он вывел казахскую оперу, красоту ее звучания и философскую глубину на мировой уровень. В те годы вся молодежь, связанная с оперным искусством, мечтала стать такой же яркой звездой, как Ермек Серкебаев. Он выступал на сценах многих театров СССР и Европы. В 1981 году, когда я был принят в Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы молодым преподавателем, мне довелось работать с ним в этих стенах", — сказал Шахимардан Абилов.
Также он вспоминает, как много беседовал с мэтром, который делился своим опытом.
«Я до сих пор помню, как в 1991 году, когда наша страна обрела независимость, он сказал мне: “Шахимардан, ты счастливый человек. Мы стали независимым государством!” Его мечтой было представить казахские народные песни на мировом уровне. Поэтому на предстоящем концерте мы исполним народные песни, песни сал-сері из репертуара Ермека Серкебаева, а также романсы казахстанских композиторов, написанные специально для его голоса», — отметил Шахимардан Абилов.
В ходе концерта будут исполнены музыкальные произведения, а также состоится содержательный разговор со зрителями о неповторимой личности и творческом пути Ермека Серкебаева. Вместе с приглашенными артистами — Шахимарданом Абиловым и Фирузой Рахметовой на сцену выйдут яркие солисты оперной труппы «Астана Опера»: Заслуженные деятели Казахстана Айгуль Ниязова, Талгат Мусабаев, Жан Тапин, Заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай, Саян Исин, который недавно вернулся с гастролей из Чили (Южная Америка), и другие артисты.
В их исполнении прозвучат казахские народные песни «Екі жирен», «Шәпибай-ау», «Қызыл бидай», «Тілеу-Қабақ», «Алқоңыр», «Япурай», «Бір бидай арпа».
Украшением программы станут также песни Биржан-сала «Бурылтай», Акана сери «Сырымбет», Жаяу Мусы «Сұрша қыз», Абая «Айттым сәлем, Қаламқас». Кроме того, слушатели смогут насладиться песнями и романсами других отечественных и зарубежных композиторов.
Особую выразительность концерту придаст «Поэма» М. Тулебаева в исполнении первой скрипки оркестра «Астана Опера» Заслуженного деятеля Казахстана Багдата Абильханова.
Начало концерта в 19:00.