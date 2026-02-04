«Астана Опера» открывает серию концертов к 100-летию Ермека Серкебаева

В классическом оперном искусстве нашего народа я ставлю Ермека Серкебаева на первое место. Он вывел казахскую оперу, красоту ее звучания и философскую глубину на мировой уровень. В те годы вся молодежь, связанная с оперным искусством, мечтала стать такой же яркой звездой, как Ермек Серкебаев. Он выступал на сценах многих театров СССР и Европы. В 1981 году, когда я был принят в Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы молодым преподавателем, мне довелось работать с ним в этих стенах", — сказал Шахимардан Абилов.