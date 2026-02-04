Элизат Берикова покрасовалась в бикини на пляже в Таиланде

Новые фото и видео Элизат Берикова разместила в ленте своего блога в Instagram. На первых кадрах певица лежит на шезлонге у бассейна в светлом бикини. Ее пляжный наряд дополнен черными солнцезащитными очками, а длинные черные волосы распущены, что придает ее образу легкости и романтичности.
На других кадрах Элизат босая прогуливается вдоль берега по теплому песку. «Тай», — коротко подписала кадры певица. «Ох и фигура у этой девушки», «Какая вы огненная», «Уф», — пишут ей в Сети, добавляя в комментарии «огонечки» и «красные сердечки».