Элизат Берикова покрасовалась в бикини на пляже в Таиланде

Новые фото и видео Элизат Берикова разместила в ленте своего блога в Instagram. На первых кадрах певица лежит на шезлонге у бассейна в светлом бикини. Ее пляжный наряд дополнен черными солнцезащитными очками, а длинные черные волосы распущены, что придает ее образу легкости и романтичности.