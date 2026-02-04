Синоптик Леус: Начало февраля 2026 года может стать самым холодным в XXI веке

Первая пятидневка февраля 2026 года может стать самой холодной в Москве за весь XXI век. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его данным, средняя температура за первые три дня месяца составила −18,9 градуса, что на 12,2 градуса ниже климатической нормы.
Синоптик отметил, что сегодня утром на базовой столичной метеостанции ВДНХ был зафиксирован минимум в −18,5 градуса, что на 9−10 градусов холоднее обычных для этого времени значений. По его словам, в эпоху глобального потепления более холодным начало февраля было лишь однажды — в 2012 году.
«Учитывая тот факт, что пик морозов в нынешнем феврале еще впереди, его первая пятидневка может стать самой холодной в XXI веке», — написал Леус.
Он добавил, что предстоящие две ночи также будут очень морозными, с температурой ниже −20 градусов.