Синоптик Леус: Начало февраля 2026 года может стать самым холодным в XXI веке

Синоптик отметил, что сегодня утром на базовой столичной метеостанции ВДНХ был зафиксирован минимум в −18,5 градуса, что на 9−10 градусов холоднее обычных для этого времени значений. По его словам, в эпоху глобального потепления более холодным начало февраля было лишь однажды — в 2012 году.